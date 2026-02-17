Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, la mamma: "Non perdo la speranza"

Il piccolo Domenico è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, ma la procedura si è trasformata in un dramma a causa di gravi errori logistici e procedurali che avrebbero compromesso l’organo donato.

Bimbo trapiantato con cuore danneggiato

Tutto è iniziato il 22 dicembre, quando è giunta la notizia di un cuore compatibile a Bolzano. Secondo le ricostruzioni, l'equipe di Napoli sarebbe partita per il prelievo senza il box di plastica omologato per il trasporto a temperatura controllata, utilizzando invece una comune borsa termica da spiaggia. Invece di utilizzare ghiaccio naturale alla temperatura prescritta di 4°C, i sanitari avrebbero riempito il contenitore con ghiaccio secco, portando l'organo a una temperatura di -78°C. Questo sbalzo termico avrebbe letteralmente "bruciato" il cuore.

A Napoli, alle 14:30, i medici avevano già iniziato l'operazione di espianto sul piccolo Domenico senza aver prima verificato se il nuovo cuore in arrivo fosse sano. Quando si sono resi conto che l'organo era danneggiato, sarebbe stato ormai troppo tardi e i chirurghi sarebbero stati obbligati a impiantarlo comunque.

Attualmente Domenico si troverebbe in coma farmacologico e le sue condizioni sarebbero gravi ma stazionarie. Nelle ultime ore sarebbe emerso un peggioramento dei valori del fegato. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, iscrivendo diversi medici e paramedici nel registro degli indagati.

