Massimo Lovati a Mattino Cinque

"Stiamo discutendo sulla certezza dell'orario della morte per verificare gli alibi degli eventuali assassini perché se no è tutto un discorso inutile", ha rivelato Massimo Lovati riguardo le ultime notizie sul caso. "Sappiamo che questo orario è incerto, che non si può raggiungere con certezza la determinazione di questo orario e che quindi gli alibi eventuali di questi due indagati, chiamiamoli indagati, uno condannato e uno no, ancora sotto processo, stanno in piedi comunque. Sia l'uno che l'altro", ha aggiunto l'avvocato riferendosi ad Alberto Stasi e ad Andrea Sempio.

