L’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, è intervenuto in diretta nel corso della puntata di martedì 10 marzo di Mattino Cinque. Lovati ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla determinazione dell'orario della morte di Chiara Poggi.
"Stiamo discutendo sulla certezza dell'orario della morte per verificare gli alibi degli eventuali assassini perché se no è tutto un discorso inutile", ha rivelato Massimo Lovati riguardo le ultime notizie sul caso. "Sappiamo che questo orario è incerto, che non si può raggiungere con certezza la determinazione di questo orario e che quindi gli alibi eventuali di questi due indagati, chiamiamoli indagati, uno condannato e uno no, ancora sotto processo, stanno in piedi comunque. Sia l'uno che l'altro", ha aggiunto l'avvocato riferendosi ad Alberto Stasi e ad Andrea Sempio.