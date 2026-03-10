Selvaggia Lucarelli vittima di Scherzi a parte tenta di liberare il fidanzato Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, è tra le vittime della puntata del 9 marzo di Scherzi a parte. Lo scherzo, organizzato con la complicità del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, sfrutta l'amore della giornalista per i gatti.
Durante una sosta in un’area di servizio, la coppia si imbatte in una donna, complice del programma, che dice di aver smarrito il proprio gatto, uscito per errore dalla gabbietta. Le ricerche sembrano inutili finché non si sente un miagolio provenire da un furgone che trasporta surgelati.
Lorenzo Biagiarelli decide, allora, di salire sul mezzo per provare a liberare l’animale, ma resta chiuso nella cella frigorifera. Selvaggia Lucarelli corre a chiedere aiuto per liberarlo, senza però smettere di preoccuparsi anche per il gatto rimasto intrappolato, arrivando a rimproverare la presunta proprietaria.
Quando finalmente trova qualcuno disposto ad aiutarla, però, il furgone riparte, con Lorenzo all'interno. La giornalista si lancia così in un inseguimento "selvaggio" a bordo dell’auto di un altro complice, nel tentativo di salvare il compagno e il gatto, entrambi a rischio assideramento.
Solo quando il mezzo viene fermato e il portellone aperto, Selvaggia Lucarelli scopre la verità: è la nuova vittima di Scherzi a parte.