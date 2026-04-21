A Dentro la notizia, vengono mostrati alcuni video di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni morto risucchiato dal bocchettone della piscina in una struttura termale a Castelforte (Latina), poco prima della tragedia.

Antonello Petrucci, padre di Gabriele, ha concesso al programma condotto da Gianluigi Nuzzi la diffusione dei video: "Questo è il video che avevamo inviato alle zie quel giorno. Gabriele amava le terme. Sapeva nuotare benissimo, non aveva nessun problema nello stare nell’acqua. Era la sua giornata preferita. Il 16 aprile era stato il suo compleanno. Non vedeva l’ora di andare alle terme”.

Antonello prova a spiegare cosa sta provando dopo la morte di suo figlio: “Non è rabbia, è una sorta di sconforto. Mio figlio è venuto a mancare per mancanza di sistemi di sicurezza, per incuria e indifferenza. Ci dovevano essere delle certezze, era pieno di bambini”.

"Mia moglie è bloccata, lei vive in una dimensione totalmente fuori dalla realtà", commenta il papà di Gabriele riguardo lo stato psicologico di sua moglie.

L'uomo aveva ricostruito con immenso dolore il momento della scomparsa del figlio: "Mi chiedeva di entrare in vasca, quindi io ho preso il telefonino per posarlo sul lettino, facendogli fare l'ultimo saluto esattamente sotto quelle cascate dove c'era quel bocchettone maledetto, quel bocchettone libero e aperto che risucchiava l'acqua. Sono andato a vedere e ho visto il corpicino di Gabriellino rannicchiato con il braccio inserito in questo tubo, in questa condotta di aspirazione dell'acqua".

"In tutto, in tre uomini non siamo riusciti a tirarlo fuori fino a che non hanno spento l'idrovora che tirava l'acqua. Ha lottato come un leone per liberarsi da quella morsa", aveva aggiunto Antonello.



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