A Dentro la notizia parla il padre di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni morto risucchiato dal bocchettone della piscina durante la festa di compleanno in una struttura termale a Castelforte (Latina).

L'uomo ricostruisce il momento della scomparsa: "Mi chiedeva di entrare in vasca, quindi io ho preso il telefonino per posarlo sul lettino, facendogli fare l'ultimo saluto esattamente sotto quelle cascate dove c'era quel bocchettone maledetto, quel bocchettone libero e aperto che risucchiava l'acqua". In pochi secondi tutto cambia: "Mi giro per posare il telefonino, mettere a posto delle cose e non lo vedo più".

Il piccolo Gabriele sarebbe così finito dentro il tubo di aspirazione: "Sono andato a vedere e ho visto il corpicino di Gabriellino rannicchiato con il braccio inserito in questo tubo, in questa condotta di aspirazione dell'acqua".

L'uomo sarebbe intervenuto immediatamente: "Il primo istinto è stato quello di prenderlo con le mie mani e ho avuto una resistenza. Ho subito cacciato un urlo, altri immediatamente sono corsi ad aiutarmi". Ma la forza della pressione dell'impianto sarebbe stata troppa: "In tutto, in tre uomini non siamo riusciti a tirarlo fuori fino a che non hanno spento l'idrovora che tirava l'acqua. Ha lottato come un leone per liberarsi da quella morsa".