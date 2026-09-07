Avvelenate con la ricina, le parole di Gianni Di Vita a Dentro la notizia

Dentro la notizia torna sul giallo della ricina di Pietracatella. L'inviato della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi è riuscito a incontrare Gianni Di Vita, il marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, le due donne morte lo scorso inverno per un presunto avvelenamento da ricina. "Scusi non ho nulla, proprio nulla da dire, sono venuto a trovare mia madre, quindi...", sono le uniche parole dette dall'uomo mentre il giornalista di Dentro la notizia gli chiedeva se si sentisse uno dei sospettati di questo caso.

Alice Di Vita, la figlia maggiore di Gianni di Vita e Antonella Di Ielsi, sopravvissuta, ha ricostruito agli inquirenti gli ultimi giorni di vita della madre e della sorella minore.

"Ci hanno fatto vedere Sara e dopo sono arrivati anche tanti parenti", ha raccontato Alice nelle dichiarazioni, trasmesse a Morning News. "Ricordo che papà ha detto che doveva farlo sapere a mamma, in quanto era giusto che lo sapesse prima lei che la gente estranea, e così ha fatto. Dopo poco è giunta mamma accompagnata da mio nonno, suo padre, eravamo davanti al pronto soccorso. Mamma era debolissima, ma dopo la notizia era proprio distrutta e anche caduta a terra. Ho visto arrivare degli operatori con una lettiga sulla quale hanno caricato mia mamma e l'hanno condotta all'interno del pronto soccorso".

Alice è stata interrogata anche sulla cena del 23 dicembre, la sera in cui la famiglia si è seduta a tavola senza di lei: "So solo riferirvi che nei giorni del 25 dicembre, nei momenti successivi al malessere di mamma e Sara, ci siamo cominciati a chiedere da dove venissero quelle sintomatologie di nausea e vomito".

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