La prossima puntata della serie Davos con l'attrice Dominique Devenport (Sissi), andrà in onda mercoledì 26 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Davos, le anticipazioni del 26 giugno

La contessa Ilse è in realtà una ex cameriera reclutata dai servizi segreti, ma la sua vera identità per ora è al sicuro.

Ilse non si fida di Mangold e gli dice chiaramente di stare lontano da Johanna in quanto è ufficialmente fidanzata.

Johanna scopre nuovi indizi: un ufficiale svizzero ricercato ha rubato un decodificatore militare e vuole venderlo ai britannici.

I servizi segreti tedeschi vogliono impossessarsi del decodificatore e usarlo per sconfiggere i loro avversari, invadendo anche la neutrale Svizzera.

