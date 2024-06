La prima puntata della serie Davos è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

La prima puntata della serie Davos con l'attrice Dominique Devenport (Sissi), andata in onda mercoledì 19 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata di Davos.

Su Mediaset Infinity, trovate tutto quello che c'è da sapere sulla serie Davos: dalla trama al cast fino alle location della serie.

Davos, la trama della prima puntata

Johanna Gabathuler è la figlia del proprietario del Cronwald, una casa di cura-hotel a Davos, in Svizzera.

Johanna torna a Davos dal fronte dove ha lavorato come infermiera e partorisce la piccola Elli, avuta da un soldato tedesco morto in trincea.

Per la famiglia è un disonore e la sorella Mathilde, dopo averle promesso aiuto, le porta via la bambina subito dopo il parto.

Johanna continua a lavorare come infermiera al Cronwald. Qui si intrecciano i destini di Johanna e Ilse, residente nella casa di cura, spia tedesca e Mangold, medico chirurgo della casa di cura che apprezza molto le abilità professionali di Johanna.

Ilse dice a Johanna di sapere dove si trova sua figlia Elli, ma in cambio di questa informazione deve collaborare con i servizi segreti tedeschi per carpire informazioni da altri residenti della casa di cura, in particolare deve scoprire i progetti del generale britannico Taylor.

Johanna, suo malgrado, diventa quindi una spia tedesca.

