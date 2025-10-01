Luca Vetrone, ecco chi è il nuovo Bonus di Avanti un altro

La 15esima edizione di Avanti un altro! parte mercoledì 1 ottobre su Canale 5 con le nuove puntate. Tante le novità della nuova edizione tra le quali spicca il nuovo affascinante Bonus, Luca Vetrone.

Luca Vetrone: chi è il Bonus di Avanti un altro

Classe 1995, Luca Vetrone ha 30 anni ed è nato a Benevento, ma è cresciuto a Riccione. Dopo essersi laureato in Scienze motorie e sportive, Luca Vetrone inizia a lavorare come modello, personal trainer e influencer.

La sua prima esperienza televisiva è come corteggiatore di Angela Nasti nello studio di Uomini e Donne. Successivamente, ha partecipato come tentatore a Temptation Island ed è stato un naufrago de L'Isola dei Famosi nel 2023.

Oltre a Luca Vetrone, tra i nuovi ingressi nel mitico Salottino, troveremo: Sofia Bartoli nel ruolo de La Veterinaria, con domande riguardanti il regno animale, e La Cina, ovvero Elena Zhou, che leggerà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina.

Paola Caruso tornerà nel suo personaggio storico della Bonas.

