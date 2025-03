Nella puntata del 24 marzo del Grande Fratello, le due inquiline si affrontano in un acceso confronto in Mystery Room

Un’amicizia ai ferri corti quella tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello. Il gruppo composto da Shaila, Zeudi e Chiara Cainelli è entrato in crisi dopo un battibecco tra Shaila e Zeudi.

L’ex velina aveva accusato Zeudi di averla sfruttata e di non aver coltivato amicizie sincere all'interno del reality: “Tu non vuoi amici ma alleati”.

Nel corso della puntata del 24 marzo del GF, Shaila critica duramente il comportamento di Zeudi in Mystery Room: “Ho messo in discussione come tu sei in questo programma. Quando io e Lorenzo abbiamo litigato, tu ti sei legata. Io avevo proprio ragione. Credo stiano uscendo dei lati di te abbastanza chiari. Tu sfrutti situazioni. Non crei amicizie”.

“Non metto bocca sulla tua relazione con Lorenzo. Io ho vissuto una settimana abbastanza complicata. Sono uscite dei lati di me che non avevo mai mostrato. Sono stata colpita dall’accusa di voler sfruttare la mia sessualità. Ho fatto molta introspezione su me stessa. Forse vogliono screditarmi per emergere loro. Con Lorenzo non c'è stato uno scambio", risponde Zeudi spiegando i motivi dietro il suo atteggiamento.

Durante i commenti delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini riprende le inquiline: "Siete maleducate. Dovete ascoltare per educazione".

