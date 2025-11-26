GF, Anita Mazzotta contro Giulia Soponariu: "A me non parli così"

Le sue parole scatenano la reazione di Anita Mazzotta , che, infastidita, replica: " Mi sta partendo la brocca , a me non parli così, chiuso il discorso. Se è uno scherzo, finiscila ora".

"Pensavo che, dato che sono in finale, non voglio più fare i turni. Io non cucino più, vorrei un armadio da sola e, quando si ricomincerà a pedalare, io non pedalerò. Tanto non potete nominarmi ", afferma Giulia.

Dopo lo scherzo di Giulia, Anita si confida con Jonas Pepe e confessa di essere ormai arrivata al limite, aggiungendo che, a questo punto del gioco, gli scherzi non abbiano più alcun senso: "Io sono al limite, non reggo più. Tutti abbiamo qualcosa da dire su tutti, il problema è che, se qualcuno prova a dirmi qualcosa, sbrocco, non ce la faccio", ammette Anita.

Jonas le spiega che può esplodere, ma l’importante è non perdere la testa, e cerca di spronarla: "Non puoi dirmi che non ce la fai".

Giulia si confronta con Anita: "Vai sempre oltre"