GF, Anita Mazzotta contro Giulia Soponariu: "A me non parli così"

Nella Casa del Grande Fratello, Giulia Soponariu - proclamata prima finalista di questa edizione nella puntata di lunedì 24 novembre - organizza uno scherzo con la complicità di alcuni coinquilini, fingendo di pretendere dei privilegi.
"Pensavo che, dato che sono in finale, non voglio più fare i turni. Io non cucino più, vorrei un armadio da sola e, quando si ricomincerà a pedalare, io non pedalerò. Tanto non potete nominarmi", afferma Giulia.
Le sue parole scatenano la reazione di Anita Mazzotta, che, infastidita, replica: "Mi sta partendo la brocca, a me non parli così, chiuso il discorso. Se è uno scherzo, finiscila ora".
Dopo lo scherzo di Giulia, Anita si confida con Jonas Pepe e confessa di essere ormai arrivata al limite, aggiungendo che, a questo punto del gioco, gli scherzi non abbiano più alcun senso: "Io sono al limite, non reggo più. Tutti abbiamo qualcosa da dire su tutti, il problema è che, se qualcuno prova a dirmi qualcosa, sbrocco, non ce la faccio", ammette Anita.
Jonas le spiega che può esplodere, ma l’importante è non perdere la testa, e cerca di spronarla: "Non puoi dirmi che non ce la fai".
Poco dopo, Giulia e Anita si confrontano e Anita ammette che spesso legge le cose nel modo sbagliato. Giulia si scusa e osserva: "Tu vai sempre oltre, vedi il lato negativo".
Anche Anita si scusa per i modi usati, ma precisa di trovarsi in un momento delicato: "Conosco la mia mente, se sento una frase detta in un certo modo, sbrocco. Se non mi avessero chiamato in confessionale, quello che è passato nella mia testa in queste 24 ore, sarebbe venuto fuori".