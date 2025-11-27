In collegamento con il consulente legale Davide Barzan, Manuela torna a parlare dell' incidente che ha coinvolto il marito Giuliano . Il 7 maggio 2023, infatti, l'uomo è stato coinvolto in un incidente in bicicletta ed è stato ricoverato in ospedale per 171 giorni.

Omicidio Pierina Paganelli, parla Manuela Bianchi

"Non ho mai creduto alla casualità dell'incidente - dice la nuora di Pierina Paganelli - Ascoltando le parole dei medici mi sono resa conto che sarebbe stato molto difficile che si fosse trattato di un incidente. In quei giorni, la mia mente non smetteva mai un secondo di pensare durante le 15 ore al giorno in rianimazione. A un certo punto ho deciso che non mi andava bene quello che sembrava avesse deciso la polizia, non era un semplice accaduto, quello che diceva la polizia non era compatibile con quello che dicevano i medici sul danno subito da Giuliano".

Riguardo l'incidente di Giuliano Saponi, Manuela Bianchi aggiunge: "Voglio sapere a tutti i costi cosa gli è successo e chi è stato a ridurlo così".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE