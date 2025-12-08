Forbidden Fruit, Sevda Erginci: "Io e Zeynep diverse, ora mi godo il matrimonio"

Sevda Erginci (Zeynep) in una scena di Forbidden Fruit 2

Zeynep si distingue immediatamente per il carattere integro e la sensibilità, indole che la pone in netto contrasto con Yıldız, molto più attratta dal lusso e dalla scalata sociale facile. Il punto centrale dell’evoluzione narrativa di questa eroina pura e leale è la sua storia d’amore con Alihan Taşdemir , affascinante capo dell’azienda per cui lavora. In Alihan, Zeynep trova un amore sincero ma tormentato: la loro relazione è infatti fin da subito ostacolata da incomprensioni e dalle macchinazioni altrui.

Con i suoi grandi occhi da cerbiatta e un personaggio che rappresenta in tutto e per tutto l’archetipo della “ragazza della porta accanto”, Sevda Erginci ha conquistato il cuore del pubblico italiano. La sua Zeynep, tra le protagoniste di Forbidden Fruit , è una ragazza pulita che, insieme a sua sorella Yıldız ( interpretata da Eda Ece ), si ritrova – suo malgrado – coinvolta nei giochi di potere dell’alta società di Istanbul.

Abbiamo incontrato l’attrice in occasione della sua ospitata a Verissimo dove, dietro le quinte, abbiamo parlato della sua Zeynep , ma anche dell’amore per l’Italia e della decisione di prendersi una pausa: “ Mi sono sposata da poco . Voglio godermi il matrimonio”.

Abbiamo incontrato Sevda in occasione della sua trasferta in Italia, dietro le quinte di Verissimo, e abbiamo avuto l’opportunità di fare quattro chiacchiere con lei. “Zeynep e io siamo l’una l’opposto dell’altra” ci ha confessato l’attrice. “Se lei sembra che all’inizio sia un personaggio con i piedi per terra e poi però riesce a perdere il controllo, io sono l’esatto opposto: perdo immediatamente il controllo per poi tornare una persona con i piedi per terra”.

Il successo di Forbidden Fruit ha letteralmente travolto Sevda, che ha deciso di prendersi una piccola pausa dal lavoro. “In questo momento non sono impegnata in nessuna serie, mi sono sposata da poco e voglio godermi il matrimonio. Ho bisogno di dedicare un po’ di tempo a me stessa” ci ha confidato Erginci. “Ma siccome già so che sicuramente mi mancherà recitare, sto già valutando qualche progetto per il futuro”.

E il futuro lavorativo potrebbe, secondo i desideri dell’attrice, portarla anche in Italia: “Mi piacerebbe tantissimo lavorare qui. Ho iniziato da giovanissima a fare l’attrice, ero ancora un’adolescente quando ho cominciato a recitare e ho preso questo mestiere da subito seriamente, mettendoci tutta me stessa”.