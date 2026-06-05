A Dentro la notizia parla il nonno materno di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio scorso dopo 72 ore di agonia per un trauma cranico, per cui sono stati arrestati la madre Emanuela Aiuello e il compagno Emanuel Iannuzzi con l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti continuati aggravati.
L'uomo appare reticente davanti alle telecamere: "Non ho niente da dire. Quello che devo dire l'ho già detto. Lasciatemi in pace", esordisce.
L'uomo nega anche che i bambini frequentassero abitualmente la sua casa: "I bambini non venivano sempre qui". Riguardo ai segni sul corpo della piccola, il nonno materno riferisce di aver notato qualcosa solo in un'occasione: "Il venerdì l'ho vista avere i lividi in fronte e basta, poi non l'ho più vista".
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Beatrice sarebbe stata vittima di violenze sistematiche iniziate a novembre, con schiaffi, pugni, cinture e prolunghe elettriche. Sul suo corpo sarebbero state trovate molteplici lesioni compatibili con colpi inferti da oggetti contundenti. Tra gli episodi più gravi contestati dalla procura, la coppia avrebbe costretto la bambina a fumare marijuana, filmando la scena.
La madre avrebbe respinto tutte le accuse, sostenendo che le ferite fossero il risultato di cadute accidentali. Iannuzzi si sarebbe invece avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, attraverso il proprio legale professa la propria innocenza. Entrambi si troverebbero attualmente in carcere, lei a Torino, lui a Genova, mentre le sorelle maggiori di Beatrice sarebbero state trasferite in una struttura protetta.
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