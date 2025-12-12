Caduta Libera, il campione Enrico Villanova vince 96 mila euro al gioco finale

Nella puntata di giovedì 11 dicembre di Caduta Libera, il campione Enrico Villanova vince 96 mila euro. Arrivato al gioco finale "Sei vincente", il concorrente è riuscito a completare all’ultimo secondo la scalata delle sei domande, aggiudicandosi così il montepremi.

La vittoria è arrivata con la domanda "Il Tre e l’Asso nella briscola", a cui Enrico ha risposto correttamente "Carichi", facendo illuminare lo studio di giallo. Max Giusti ha abbracciato Enrico, seguito da Isobel Kinnear, mentre il campione, con le mani che tremavano, ha mostrato tutta la sua emozione.

"Ma che cosa hai fatto? Che emozione, sei stato bravissimo. È un grande privilegio poterti dare l'opportunità di farci capire quanto è importante essere padroni della nostra lingua, avere una buona preparazione essendo così giovani e partire per il tuo futuro con una cifra così importante. È un onore averti come campione", ha poi commentato Max Giusti, celebrando l'impresa di Enrico.