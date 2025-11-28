Max Giusti conduce la nuova edizione di Caduta Libera

Caduta Libera torna su Canale 5 da domenica 7 dicembre, ogni giorno alle 18.45, con una grande novità: Max Giusti è alla guida della nuova edizione del programma, uno dei titoli più amati dai telespettatori, tra i tanti condotti con successo da Gerry Scotti. Al suo fianco, altra novità: Isobel Fetiye Kinnear, ballerina finalista del talent “Amici” nel 2023.



Max Giusti raccoglie il testimone da Paolo Bonolis che, con Avanti un altro! e la sua capacità unica di coinvolgere il pubblico, ha presidiato con altrettanto successo la fascia preserale di Canale 5.



Caduta Libera, – co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy – giunto alla 14° edizione, si presenta rinnovato nella scenografia, nella grafica e nei giochi. Tra questi, la new entry “A casa di…” in cui i concorrenti devono indovinare un personaggio famoso attraverso una serie di indizi. Sale anche il montepremi, che può raggiungere i 300.000 euro.



Totalmente nuovo anche il gioco finale, "Sei vincente": il campione ha tre minuti per scalare sei gradini rispondendo a sei domande. Può tentare quante risposte desidera, ma ogni "passo" errato lo fa retrocedere. Se completa la scalata vince il montepremi accumulato; in caso contrario cade nella botola e perde la vincita, pur restando campione.

Caduta Libera è basato su Still Standing, format di July August Productions Ltd. distribuito da ITV Studios Global Partnerships Limited. Con oltre 7.500 episodi prodotti a livello internazionale, “Still Standing” è stato trasmesso in più di 20 Paesi, tra cui Israele, Cina, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia, Turchia, Uruguay, Argentina e, dal 2024, anche in Ecuador, Cile e Messico.

