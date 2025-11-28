Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV28 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 28 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 28 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 28 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 28 novembre

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Alper rivela a Caner che Yildiz ha deciso di non andare più in palestra. Intanto Yildiz affronta Kemal: sa che è lui ad averle mandato i fiori firmandosi come Arpel e gli chiede di non essere geloso.

Quando Caner racconta tutto ad Ender, lei capisce subito che sotto c'è lo zampino di Kemal.

Alihan si presenta da Dundar dicendogli che Zeynep, la donna che sta per sposare, in realtà non lo ama.

Lila dice ad Emir che i suoi genitori vogliono conoscerlo quella sera stessa a cena.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video