La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 28 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Alper rivela a Caner che Yildiz ha deciso di non andare più in palestra. Intanto Yildiz affronta Kemal: sa che è lui ad averle mandato i fiori firmandosi come Arpel e gli chiede di non essere geloso.
Quando Caner racconta tutto ad Ender, lei capisce subito che sotto c'è lo zampino di Kemal.
Alihan si presenta da Dundar dicendogli che Zeynep, la donna che sta per sposare, in realtà non lo ama.
Lila dice ad Emir che i suoi genitori vogliono conoscerlo quella sera stessa a cena.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.