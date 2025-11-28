Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 24 a venerdì 28 novembre, un amico di Ahmet confessa il suo omicidio.

Nil va a cena con Ilgaz, ignara della sorpresa che l'attende.

Due anni e mezzo prima, Mercan era scomparsa. Sette giorni dopo viene ritrovato il suo cappellino. A un anno dalla scomparsa, il procuratore fa una comunicazione a Ilgaz: il caso verrà archiviato.

Un flashback rivela la rottura tra Ilgaz e Ceylin.

Nell'attualità, Ceylin e Ilgaz ricevono un pacco con una maglietta da bambina.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 6 al 10 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE