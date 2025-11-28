Max Giusti conduce Caduta Libera, prossimamente su Canale 5

Max Giusti sarà presto su Canale 5 alla conduzione di Caduta Libera. A dare l'annuncio è stato lo stesso presentatore, protagonista durante la seconda puntata de La Ruota dei Campioni, di un passaggio di consegne con Gerry Scotti.



Il conduttore è stato accolto nello studio da un caloroso applauso e dall'accoglienza dell'amico e collega Gerry Scotti, il quale ha esordito: "Sai da anni che ti voglio bene e che ti ho sempre seguito. Ma il mio è un benvenuto ufficiale nella famiglia di Mediaset".



Max Giusti si è quindi misurato con un tabellone che preannunciava la riapertura delle famose botole, simbolo per eccellenza di Caduta Libera, il game show che tornerà prossimamente su Canale 5.



"Sono felice che quel programma che ho letteralmente portato io in Italia e che ho tanto amato sia finito nelle tue mani, perché sai che ti stimo come personaggio artistico e come uomo", ha aggiunto ancora Gerry Scotti.



Immediata la risposta di Max Giusti, che ha voluto rivolgere parole di grande stima per il conduttore de La Ruota dei Campioni: "Sono un po' di mesi che questo signore mi ha messo una mano sulla spalla e mi sta accompagnando a scoprire non solo un programma televisivo, ma anche questa azienda. E voglio ringraziarlo pubblicamente perché non è comune".

