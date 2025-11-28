Una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 29 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 29 novembre

Nella puntata di sabato 29 novembre, Angela chiede a Martina di parlare con Curro a proposito del matrimonio che Cruz e Lorenzo gli stanno organizzando alle sue spalle ma questa tarda a farlo.

Santos incontra Petra e Romulo e fa di tutto per infastidire Pia parlando del fatto che suo padre è a Luján con la madre e tarda a rientrare.

