SERIE TV28 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 29 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 29 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 29 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp e Bahar si chiariscono definitivamente.

La forza di una donna 2: cosa succede il 29 novembre

Bahar e Sarp si organizzano per rimanere soli in casa e avere finalmente un confronto decisivo.

Durante la conversazione, Sarp ripercorre i dolorosi eventi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla sua famiglia, lasciando Bahar profondamente turbata.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

