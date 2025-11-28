Nella nuova puntata di sabato 29 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp e Bahar si chiariscono definitivamente.
Bahar e Sarp si organizzano per rimanere soli in casa e avere finalmente un confronto decisivo.
Durante la conversazione, Sarp ripercorre i dolorosi eventi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla sua famiglia, lasciando Bahar profondamente turbata.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.