Una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 29 novembre dalle 14:30 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 novembre

Yildiz si reca da Dundar e gli chiede di far seguire Kemal da uno dei suoi uomini, nel frattempo scopre che anche Alihan è appena stato lì e lo riferisce a Zeynep, che si infuria con Alihan.

Ender chiede a Kemal di collaborare e gli promette di aiutarlo a riconquistare Yildiz.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE