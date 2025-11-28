La serie affronta il tema della perdita e del riscatto: in Camargue, quattro amici costretti a vendere il proprio corpo per salvare l’azienda di famiglia scoprono cosa significhi davvero crescere e ridefinire la propria mascolinità.

Tutti gli episodi della prima stagione di Escort Boys saranno disponibili dal 5 dicembre , in esclusiva gratuita su Mediaset Infinity. Qui sopra è possibile vedere il trailer della serie in italiano .

Amanda Lear in una scena di Escort Boys

Al centro della serie troviamo quattro amici della Camargue: Ben, Zack, Mathias e Ludo, tutti uniti dal desiderio di salvare l’azienda di famiglia, ereditata da Ben dopo la morte del padre. Davanti a debiti e all’impossibilità di tenere in piedi la fabbrica di miele, decidono di reinventarsi e, con l’aiuto della piccola Charly, mettono in piedi un servizio di escort maschili.

Gli incontri con le clienti diventano per questi ragazzi lezioni di vita. Attraverso famiglia, bugie, difficoltà economiche e richieste inaspettate, imparano a confrontarsi con la propria identità, la propria mascolinità e la propria vulnerabilità.

Escort Boys, il cast

Guillaume Labbé interpreta Benjamin “Ben” Belfort, mentre Thibaut Evrard veste i panni del collega e amico Ludovic “Ludo” Fabre.

Zakaria “Zak” Caron è interpretato da Corentin Fila, e Simon Ehrlacher dà il volto a Mathias Sarda. La giovane Charlotte “Charly” Belfort, sorella di Ben, è interpretata da Marysole Fertard, mentre Nadia Roz è Nora Fabre, moglie di Ludo.

Tra gli ospiti di stagione compare, inoltre, Amanda Lear.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE