La Ruota dei Campioni, chi ha vinto la seconda puntata

Giovedì 27 novembre è andata in onda la seconda puntata de La Ruota dei Campioni, l’appuntamento speciale dedicato al torneo tra i migliori concorrenti de La Ruota della Fortuna.
Il torneo è suddiviso in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno - in cui si sfidano tre giocatori alla volta I tre campioni con il montepremi più alto vanno all'ultimo round.
Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.
Dopo il giovane Manuel Bonanomi, il vincitore della prima puntata de La Ruota dei Campioni, è Sergio da Roma a conquistare il titolo di campione.
Alessandro, Dario e Sergio sono i tre finalisti che hanno giocato l'ultimo round con il tabellone "Dizionario italiano". Sergio è riuscito ad avere la meglio, arrivando a un montepremi di 26.600 €.
Sergio affronta la Ruota delle Meraviglie con il tema "Ponte". Il campione riesce a indovinare i tre tabelloni. Dopo aver aperto la busta numero 3, contenente 10mila euro, e la 2, con al suo interno 20mila euro, Sergio decide di aprire la sua ultima busta. La busta numero 1 contiene 75mila euro.
Durante la seconda puntata de La Ruota dei Campioni, la vittoria complessiva di Sergio ammonta a 101.600 euro.