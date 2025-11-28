La Ruota dei Campioni, chi ha vinto la seconda puntata

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro .

Sergio vince La Ruota dei Campioni

La Ruota dei Campioni: Sergio da Roma è il campione della seconda puntata

Dopo il giovane Manuel Bonanomi, il vincitore della prima puntata de La Ruota dei Campioni, è Sergio da Roma a conquistare il titolo di campione.

Alessandro, Dario e Sergio sono i tre finalisti che hanno giocato l'ultimo round con il tabellone "Dizionario italiano". Sergio è riuscito ad avere la meglio, arrivando a un montepremi di 26.600 €.

Sergio affronta la Ruota delle Meraviglie con il tema "Ponte". Il campione riesce a indovinare i tre tabelloni. Dopo aver aperto la busta numero 3, contenente 10mila euro, e la 2, con al suo interno 20mila euro, Sergio decide di aprire la sua ultima busta. La busta numero 1 contiene 75mila euro.

Durante la seconda puntata de La Ruota dei Campioni, la vittoria complessiva di Sergio ammonta a 101.600 euro.

