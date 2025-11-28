Catalogo
IL CAMPIONE28 novembre 2025

La Ruota dei Campioni, chi ha vinto la seconda puntata

Scopriamo chi ha vinto la puntata de La Ruota dei Campioni andata in onda giovedì 27 novembre su Canale 5
Giovedì 27 novembre è andata in onda la seconda puntata de La Ruota dei Campioni, l’appuntamento speciale dedicato al torneo tra i migliori concorrenti de La Ruota della Fortuna.

Il torneo è suddiviso in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno - in cui si sfidano tre giocatori alla volta I tre campioni con il montepremi più alto vanno all'ultimo round.

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.

La Ruota dei Campioni: Sergio da Roma è il campione della seconda puntata

Dopo il giovane Manuel Bonanomi, il vincitore della prima puntata de La Ruota dei Campioni, è Sergio da Roma a conquistare il titolo di campione.

Alessandro, Dario e Sergio sono i tre finalisti che hanno giocato l'ultimo round con il tabellone "Dizionario italiano". Sergio è riuscito ad avere la meglio, arrivando a un montepremi di 26.600 €.

Sergio affronta la Ruota delle Meraviglie con il tema "Ponte". Il campione riesce a indovinare i tre tabelloni. Dopo aver aperto la busta numero 3, contenente 10mila euro, e la 2, con al suo interno 20mila euro, Sergio decide di aprire la sua ultima busta. La busta numero 1 contiene 75mila euro.

Durante la seconda puntata de La Ruota dei Campioni, la vittoria complessiva di Sergio ammonta a 101.600 euro.

