Manuel Bonanomi è il vincitore della Ruota dei Campioni, lo speciale in prima serata di La Ruota della Fortuna dedicato ai migliori concorrenti della stagione. Lo studente in Ingegneria Alimentare di Erba, 25 anni, ha conquistato un montepremi complessivo di 278.100 euro, somma raggiunta grazie ai 196mila euro ottenuti nelle sue precedenti partecipazioni, ai 32.100 euro accumulati nelle manche intermedie del torneo e ai 50.000 euro vinti nella Ruota delle Meraviglie. Manuel, in passato, aveva vinto anche una crociera ai Caraibi che ha regalato ai suoi genitori.
Prima della sfida finale Manuel ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto in questi mesi: "Volevo salutare tutti quelli che mi hanno riconosciuto in questi mesi, siete stati gentilissimi e ho pensato tantissimo al vostro supporto".
Alla domanda su cosa farà con il montepremi vinto, il giovane campione ha spiegato: "Ho già fatto un viaggetto. Ho girato il Regno Unito in camper. Adesso sto aspettando di finire la tesi e poi ci penso".
Manuel, che sta scrivendo una tesi sulla sostenibilità e studia i processi produttivi del cibo, si è imposto in un torneo che ha riunito i nove concorrenti più forti dell’edizione. Lo speciale, condotto da Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui, ha proposto tre incontri tematici da quattro round ciascuno. Solo i tre migliori sono arrivati all’ultima manche, dove Manuel si è aggiudicato il titolo di Campione dei Campioni.