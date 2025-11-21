Prima della sfida finale Manuel ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto in questi mesi: "Volevo salutare tutti quelli che mi hanno riconosciuto in questi mesi, siete stati gentilissimi e ho pensato tantissimo al vostro supporto".

Manuel Bonanomi è il vincitore della Ruota dei Campioni , lo speciale in prima serata di La Ruota della Fortuna dedicato ai migliori concorrenti della stagione. Lo studente in Ingegneria Alimentare di Erba , 25 anni, ha conquistato un montepremi complessivo di 278.100 euro , somma raggiunta grazie ai 196mila euro ottenuti nelle sue precedenti partecipazioni, ai 32.100 euro accumulati nelle manche intermedie del torneo e ai 50.000 euro vinti nella Ruota delle Meraviglie . Manuel, in passato, aveva vinto anche una crociera ai Caraibi che ha regalato ai suoi genitori.

Manuel Bonanomi e la mamma dopo aver vinto La Ruota dei Campioni

Alla domanda su cosa farà con il montepremi vinto, il giovane campione ha spiegato: "Ho già fatto un viaggetto. Ho girato il Regno Unito in camper. Adesso sto aspettando di finire la tesi e poi ci penso".

Manuel, che sta scrivendo una tesi sulla sostenibilità e studia i processi produttivi del cibo, si è imposto in un torneo che ha riunito i nove concorrenti più forti dell’edizione. Lo speciale, condotto da Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui, ha proposto tre incontri tematici da quattro round ciascuno. Solo i tre migliori sono arrivati all’ultima manche, dove Manuel si è aggiudicato il titolo di Campione dei Campioni.

