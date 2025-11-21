La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 22 novembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit è determinato a mandare Erim a Londra, nel tentativo di allontanarlo dalle cattive compagnie. Ender, inizialmente contraria, cerca il sostegno di Kemal per impedire la partenza del figlio.
Nel frattempo, Yildiz affronta Alihan accusandolo di non amare veramente Zeynep.