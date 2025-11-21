Catalogo
SERIE TV21 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 novembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 22 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 22 novembre dalle 14:30 su Canale 5.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 novembre

Halit è determinato a mandare Erim a Londra, nel tentativo di allontanarlo dalle cattive compagnie. Ender, inizialmente contraria, cerca il sostegno di Kemal per impedire la partenza del figlio.

Nel frattempo, Yildiz affronta Alihan accusandolo di non amare veramente Zeynep.

