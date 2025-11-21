Catalogo
SERIE TV21 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 22 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 22 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 22 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk e Nisan interrogano Bahar circa la morte di Yeliz.

La forza di una donna 2: cosa succede il 22 novembre

Nisan e Doruk chiedono spiegazioni a Bahar sulla morte di Yeliz, ma Bahar, distrutta dal dolore, non riesce ad affrontarli né a rispondere alla loro insistente curiosità.

In suo aiuto interviene Sarp, che racconta come sono andati i fatti.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

