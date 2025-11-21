Nella nuova puntata di sabato 22 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk e Nisan interrogano Bahar circa la morte di Yeliz.
Nisan e Doruk chiedono spiegazioni a Bahar sulla morte di Yeliz, ma Bahar, distrutta dal dolore, non riesce ad affrontarli né a rispondere alla loro insistente curiosità.
In suo aiuto interviene Sarp, che racconta come sono andati i fatti.
