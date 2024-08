William e Kate rinunciano alla servitù: "Vogliono crescere i figli da soli"

Il principe William e Kate Middleton hanno rinunciato alla servitù. Nello specifico, secondo una fonte che ha parlato in esclusiva al Daily Mail, il principe e la principessa del Galles si sono rifiutati di avvalersi di un aiuto per crescere i loro figli George, Charlotte e Louis.

"Penso che sorprenderebbe la gente vedere cosa avviene in casa dei principi di Galles. I bambini aiutano ad apparecchiare e sparecchiare la tavola e a mettere in ordine tutta la casa. Non esiste un trattamento di favore per loro", ha fatto sapere l'insider.

"Il principe William e Kate Middleton in passato hanno fatto affidamento sulla servitù per gestire i loro impegni di lavoro e il tempo del dopo la scuola dei figli". Ma due anni fa, quando la famiglia si trasferì a Windsor da Kensington Palace, la coppia decise che "la loro ex tata Teresa Turrion Borrallo non si sarebbe trasferita con loro", ha spiegato la fonte.

Nonostante la recente diagnosi di cancro di Kate Middleton e i trattamenti chemioterapici in corso, lo stesso insider afferma che "la principessa del Galles è decisa a garantire che la vita domestica dei suoi figli non venga interrotta e che le attività quotidiane in casa procedano normalmente".

"Catherine è molto spontanea e mantiene la famiglia con i piedi per terra. La casa è un rifugio sicuro. Nel tentativo di far sì che le cose funzionino nel modo più fluido possibile, desidera che tutto proceda normalmente per i bambini. Ci si aspetta che i figli continuino a svolgere i loro compiti come sempre", ha spiegato la fonte al quotidiano anglosassone.

"Dopo la diagnosi di cancro di Kate, si dice che il principe William sia più protettivo che mai sia nei confronti della moglie, sia nei riguardi dei suoi tre figli", ha spiegato l'insider.

"William in questo momento sta dando priorità alla salute della moglie e al benessere della sua famiglia, anche a dispetto di alcune persone che dicono che dovrebbe assumere più impegni pubblici", aveva detto recentemente detto al Sun l'ex corrispondente reale della Bbc Jennie Bond. "William può essere testardo, specie quando si tratta della sua famiglia e della loro privacy", aveva aggiunto Bond.

