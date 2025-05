Una scelta decisiva per Giorgia Villa e Laura Maddaloni

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La serata è ancora ricca di colpi di scena a The Couple - Una vittoria per due. Ilary chiama a raccolta i concorrenti “Sto per aprire la stanza delle scelte, chi ci entrerà prenderà una decisione molto importante” dice mostrando la busta che attende una delle coppie.

Senza la minima esitazione Giorgia prende la parola “Andiamo noi” dice proponendosi insieme a Laura “non siamo mai andate, non abbiamo mi aperto una busta” spiegano a Ilary.

Arrivate nella stanza le due concorrenti scoprono il contenuto della busta : “Questa scelta è un’opportunità togliere una chiave a una delle coppie in cambio di un voto nomination”.

Laura e Giorgia si confrontano brevemente prima di prendere una decisione che comunicano a Ilary “Abbiamo ragionato, il nostro sogno è arrivare alla fine quindi questa chiave ci potrebbe servire, ma per arrivare infondo non dobbiamo andare in Nomination quindi evitiamo di prenderla”. “andiamo consapevoli che ci hanno votato le altre coppie e non partendo con un voto” .

Le due sportive scelgono di non cogliere l'opportunità e affrontare le Nomination senza punti penalità e senza inimicarsi nessuna coppia “andiamo consapevoli che ci hanno votato le altre coppie e non partendo con un voto” aggiungono prima di tornare in salotto dal gruppo.

Neanche l’eliminazione al televoto flash dei fratelli Mileto, che non possedevano più chiavi, porta a ulteriori variazioni :

cinque chiavi per la coppia Jasmine e Pierangelo e per le sorelle Boccoli

quattro chiavi per Laura e Giorgia

due chiavi per Manila e Stefano

Antonino e Andrea invece non hanno più chiavi.