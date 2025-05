Fabrizio e Danilo Mileto è la seconda coppia eliminata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

I concorrenti che hanno perso i duelli hanno una nuova occasione: una sfida per salvarsi. Le tre coppie devono provare a salvarsi, poiché le due squadre perdenti si scontreranno a un televoto flash, mentre la vincente potrà ancora provare a vincere la puntata e, quindi, l'immunità. Restare a The Couple - Una vittoria per due è una missione da superare!

Torna "Aguzza la vista". Le tre coppie hanno trenta secondi per osservare delle figure, cercare di memorizzare dettagli e particolari, per poi rispondere a delle domande molto precise. Memoria o fortuna? Scopriamolo.

Entrano dei giardinieri e la domanda è: "Quanti erano i vasi presenti in scena?" Ad avvicinarsi alla risposta sono Fabrizio e Danilo con 12 vasi. La seconda manche, invece, ha come protagonisti dei fitness addicted: "Uno dei ragazzi in scena, aveva un calzettone con le righe bianche e nere: quante erano le righe?" Brigitta e Benedicta e i fratelli Boccoli si avvicinano di più.

Il terzo gruppo vede la presenza degli chef e la domanda è: "Che numero si ottiene sommando le polpette con le stelle sulle giacche degli chef?" Le sorelle Boccoli si avvicinano di più, pareggiando con i fratelli Mileto, 2 punti per entrambe le coppie, 0 ancora per Antonino e Andrea.

Il quarto gruppo vede protagonisti degli assistenti di volo: "Che numero si ottiene sommando gli adesivi sul trolley della hostess con le bottiglie senza tappo sul carrello?" Il primo punto per Antonino e Andrea. Manca l'ultimo gruppo, dei sarti e la domanda finale è: "Che numero si ottiene sommando le forbici con gli occhiali presenti in scena?" Sorelle Boccoli e fratelli Mileto raggiungono tre punti, una seconda domanda deve decretare chi vince questa sfida: "Quanti sono in totale i porta spilli ai polsi dei sarti?"

La rimonta è completa: Benedicta e Brigitta riescono a vincere il round, portando così Antonino e Andrea a sfidare Fabrizio e Danilo al televoto flash. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco?

L a coppia meno votata sarà eliminata: è possibile esprimere un solo voto inviando un SMS al 4770004, al costo massimo per SMS 0,1613€ iva inclusa a seconda dell'operatore, scrivendo i nomi dei componenti della coppia che si intende votare. Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale di The Couple - Una Vittoria per Due.

Il televoto viene chiuso e le due coppie attendono il loro destino. Quattro ragazzi molto uniti, che si sono ritrovati prima come amici e poi come squadre rivali. Il sogno per una coppia finisce: Fabrizio e Danilo lasciano il gioco e così l'occasione di poter vincere un milione di euro.

Entrambe le squadre sono a zero chiavi, pertanto non c'è nessuna eredità da lasciare prima di abbandonare per sempre la Casa delle Coppie.