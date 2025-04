Una dolce ricompensa per la coppia di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Per la coppia vincitrice della prova di affinità in palio una notte nel Privé

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Ogni promessa va mantenuta, così come ogni vittoria va festeggiata. Nell'attesa di portare a termine la missione più importante di tutte, si gode delle soddisfazioni delle prime prove vinte. The Couple ha in serbo un premio molto importante per Manila e Stefano, ma le altre coppie non sanno ancora nulla.

In occasione dei festeggiamenti del compleanno di Laura, tutti i concorrenti sono distratti, Antonino e i fratelli Mileto pensano a qualche scherzo da organizzare. Così, quando la coppia di sposi si presenta in cucina nessuno crede alla ricompensa che hanno ricevuto, credendo si tratti di una collaborazione coi ragazzi, qualche scherzo per tutti.

The Couple, però, è serio riguardo alle ricompense. Come ha promesso un milione di euro per la coppia vincitrice del programma, così questa sera la coppia di Manila e Stefano riceve il premio ambito per aver superato e vinto la sfida delle affinità. Quale sarà questo meraviglioso premio? Una notte nel Privé.

La coppia di sposi si ritrova così in un ambiente esotico, che ricorda un bungalow in un resort. Idromassaggio, spumante, luci soffuse, l'ambiente giusto per una squadra che vince, per una coppia che si ama. I due stappano la bottiglia e si dedicano un brindisi molto dolce, Manila afferma: "Al nostro amore, che è la nostra forza, perché noi abbiamo già vinto" e gli fa eco il marito: "Alla nostra vita insieme, ai nostri sogni, a tutto quello che abbiamo fatto e che dobbiamo fare".

Con questa dolcezza la loro notte magica ha inizio, magari con sogni più vividi e con la speranza di avvicinarsi di più alla cassaforte!