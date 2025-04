Thais Wiggers si apre con Pierangelo Greco: il racconto della sua storia d’amore

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La conoscenza tra le coppie, durante i giorni di convivenza, prosegue, ma ci sono ancora molti aspetti inediti del loro carattere e delle loro storie personali.

Riuniti nella camera di Elena e Thais, Pierangelo chiede con tono curioso proprio a quest’ultima quale sia il suo status sentimentale.

La modella racconta di avere un compagno da due anni e rivela: “Lui è più grande di me”. Non nasconde che, all’inizio, la differenza d’età la preoccupasse, ma col tempo sono emersi molti più punti in comune che ostacoli. Riflettendo sulle sue relazioni passate, racconta che il padre di sua figlia ha vent’anni più di lei, e anche il compagno precedente era più grande.

“Stiamo bene, siamo felicissimi”, ammette poi con un sorriso, felice dell’equilibrio trovato tra i loro figli, che sono coetanei. “Abbiamo costruito una famiglia”, aggiunge soddisfatta, pur rivelando che non vivono ancora insieme.

Thais ha un sogno: con il montepremi di The Couple - Una Vittoria per Due, ha come obiettivo quello di comprare casa per sé e per la figlia. Non sa se un giorno andranno a vivere tutti sotto lo stesso tetto, ma, vivendo molto vicini, riescono ad essere sempre presenti gli uni per gli altri. Riescono a vivere il loro amore mantenendo i giusti spazi, ma anche la giusta vicinanza.