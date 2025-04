Thais Wiggers riprende Pierangelo Greco per gli schiamazzi notturni

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Per affrontare ogni prova di The Couple - Una sfida per due, serve tanta concentrazione ma soprattutto...riposo! Un buon sonno rigenerante è fondamentale per svegliarsi pieni di energia, ma non sempre le nottate passano tranquille.

Alcune coppie amano intrattenersi con chiacchiere e pettegolezzi anche fino a notte inoltrata, suscitando rabbia e fastidio in chi, invece, preferirebbe dormire.

Al mattino Thais lamenta il fatto di aver sentito Pierangelo e Jasmine schiamazzare. Il chiacchiericcio l'ha disturbata e non le ha permesso di riposare tranquillamente. Comprende che i due amici vogliano confidarsi in stanza, ma lei, purtroppo, viene infastidita dai loro bisbigli.

La donna non esita a farlo presente a Pierangelo che, mortificato, si giustifica con vaghe motivazioni. Alla fine, il ragazzo propone una soluzione all'amica: perché non indossare dei tappi per le orecchie?

Il tutto si risolve con un abbraccio, qualche sorriso e con la promessa da parte di Pierangelo che l'episodio non si ripeterà.

Nonostante l'apparente riconciliazione, Pierangelo non può fare a meno di raccontare tutto alla sua compagna di squadra Jasmine.

Secondo il ragazzo, anche Thais nei giorni scorsi ha urlato. In più, Pierangelo si difende dicendo di aver parlato ad alta voce solamente finché le luci sono rimaste accese. "Non sei in un hotel a cinque stelle!" esclama il giovane.

Sicuramente da oggi in poi, Pierangelo parlerà di meno ma spera che Thais segua il suo consiglio e metta i tappi.

Le parole di Thais hanno avuto un forte impatto su Pierangelo che non nasconde il suo risentimento e si sente offeso da certe accuse.