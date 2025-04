Irma Testa e Giorgia Villa riflettono sulle prossime Nomination

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Sicuramente la fortuna gioca un ruolo fondamentale a The Couple - Una vittoria per due, ma questa deve essere affiancata da un pizzico di strategia. Solamente usando la mente sarà possibile arrivare allo scontro finale.

Le sorelle Testa, assieme a Pierangelo e Jasmine, si trovano adesso in una situazione di svantaggio rispetto alle altre coppie: entrambe le squadre hanno ricevuto due punti che graveranno sulle prossime Nomination.

Questo porta i ragazzi a elaborare piani e strategie per salvarsi. Irma, in particolare, riflette assieme a Giorgia su quale sia la tattica migliore da usare.

Le due atlete ritengono che sia utile non disperdere i voti, per questo la soluzione più logica sarebbe quella di concentrarsi su Pierangelo e Jasmine. In questo modo, i due amici otterrebbero facilmente quattro voti. Certo, per Giorgia attuare questa strategia è un colpo al cuore, spera che Pierangelo possa capirla e perdonarla.

Sarebbe interessante fare delle indagini, così da unirsi alla maggioranza. Difficile, però, fare congetture, considerando che una coppia verrà eliminata e un'altra guadagnerà l'immunità.

Non confidando troppo nelle loro compagne di squadra, Irma e Giorgia si ripromettono di intercettare il reciproco sguardo per comprendere chi voteranno.

In futuro, probabilmente dovranno nominarsi a vicenda, ma per il momento preferiscono spalleggiarsi. Entrambe desiderano arrivare in finale e faranno di tutto, ma proprio di tutto per guadagnarsi la vittoria!