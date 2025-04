Scambio di opinioni tra le sorelle Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Lo spirito competitivo caratterizza la coppia composta da Lucia e Irma Testa, nel cui sangue scorre la passione per lo sport e per le gare.

In più, il premio in palio di The Couple - Una vittoria per due, è davvero ghiotto: chi può resistere all'idea di mettere le mani su un milione di euro?

Irma non ha esitazioni, per un milione in palio devi per forza metterti in gioco! Senza mezzi termini, le sorelle Testa commentano alcuni concorrenti paragonandoli a delle statuine, ci sono coppie che considerano inutili e poco motivate. C'è chi è aperto al confronto con i giovani, come una delle sorelle Boccoli, e chi, invece, si disinteressa di loro, forse per snobismo. Ma Irma recrimina questo comportamento ostile, da tutti c'è qualcosa da imparare.

Tra i favoriti della pugile, ci sono i fratelli Mileto, che con la loro simpatia hanno conquistato inaspettatamente la sua benevolenza. Allo stesso tempo, la sportiva ritiene opportuno osservare attentamente Antonino, concorrente che considera forte sia perché in possesso di tre chiavi, sia perché molto amato. "Sa come stare in mezzo alle persone" commenta Irma, temendo che, rispetto alle dinamiche di gioco, questo fattore possa costituire un vantaggio.

Dal dialogo fatto sotto le coperte assieme alla sorella, si evince che la campionessa non ha alcuna intenzione di perdere. Non è importante pensare alla gloria e all'onore: bisogna solamente puntare l'obiettivo e conquistare il milione.