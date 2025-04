Pierangelo Greco e Antonino Spinalbese: un faccia a faccia molto atteso

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Cassaforti, chiavi e milioni di euro non sono gli unici ingredienti di The Couple - Una vittoria per due. Alla ricetta tocca aggiungere sospetti, strategie preconcetti e confronti e chi meglio di Pierangelo e Antonino può conoscere le dosi da usare per un faccia a faccia sincero?

La vittoria della Prova delle Sedie è andata all'hair stylist e al compagno di squadra Andrea. I due, come ricompensa, hanno avuto l'occasione di regale preventivamente due Nomination a una coppia e la scelta è ricaduta su Jasmine e Pierangelo. Sulle prime, i due ragazzi pugliesi non sembrano aver risentito del colpo, ma mentre Antonino è in giardino a parlare con altre coppie circa l'aiuto dato ai fratelli Mileto, affermando che vorrebbe arrivare in finale con loro e vincere con loro. Durante questo discorso riemerge in Pierangelo il sospetto che il suo avversario sia un abilissimo stratega: "Non è vero che pensi questo, altrimenti non li aiuteresti".

"Tu mi metti in dubbio per ogni cosa che io dico" afferma Antonino in risposta, stanco di sentirsi osservato e giudicato da Pierangelo. "Le cose che dici non sono coerenti con i tuoi comportamenti" conclude il ragazzo e questo apre un confronto fra i due, forse atteso per troppo tempo. L'hair stylist non capisce i riferimenti del suo avversario, il quale però prova a spiegarsi meglio, ricordando che in precedenza Antonino aveva dichiarato di tornare sui propri passi, che li avrebbe aiutati in un prossimo gioco, però poi questa sera ha donato a lui e Jasmine due voti per le future Nomination: "Ci hai dato un'altra affossata".

Per l'hair stylist, però questo non era un gioco e spiega di sentirsi osservato, giudicato: "Ho provato a farmi conoscere, ma a te non va bene". Pierangelo, così come anche Jasmine, è molto chiaro nel suo pensiero: Antonino, con questa mossa, si è guadagnato la stima e l'affetto delle altre squadre risparmiando loro due punti Nomination e attaccato la coppia con cui già ha degli alterchi e che, per altro, è già a rischio eliminazione.

Antonino, alla stessa maniera, chiarisce con tranquillità che non è stata una cosa così premeditata, come vogliono far credere i due avversari. Ha scelto con Andrea, ha limitato i danni. Avevano optato di prendersi loro le due Nomination, ma questo non li avrebbe avvantaggiati. L'unica persona con cui non ha nessun tipo di rapporto è Pierangelo, poi aggiunge: "Se fuori da qui mi dici che sono furbo, che sono uno stratega li troverei dei complimenti, ma sicuramente tu vuoi dirmi che lo dici in modo carino".

L'uno e l'altro non si spostano molto dalle loro posizioni, provano e riprovano, ma il pensiero è chiaro. Un ultimo tentativo, un nuovo inizio sono le offerte che si pongono, ma basteranno a far cambiare le loro prime impressioni?