Le prime impressioni dopo la prova di Giorgia Villa e Irma Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Nel pomeriggio, tutte le coppie, divise in due gruppi da quattro, hanno affrontato una prova in esterna, di cui scopriranno l’esito solo durante la puntata. Giorgia e Irma, da vere sportive, sono curiose di sapere com’è andata e durante un momento di distensione in sauna iniziano a fare ipotesi sui meccanismi e i tempi della sfida, condividendo alcuni dubbi che ancora le accompagnano.

Il pensiero si sposta poi sulla coppia formata da Jasmine e Pierangelo: quest’ultimo ha rivelato a Giorgia di essersi fermato a un certo punto della prova. “Poverini, non è proprio il loro campo, no?” commenta Irma con una domanda retorica, per poi avanzare un’ipotesi: “Forse hanno anche mezzo litigato tra di loro?”, chiede a Giorgia in cerca di conferma. “Non lo so, non ho capito” ammette lei.

In attesa di scoprire il verdetto della prova, le dinamiche tra i concorrenti iniziano a delinearsi sempre di più: tra strategie, alleanze e incertezze, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel proseguimento del gioco.