La definizione nascosta: le coppie in classe

Tutti i concorrenti si sfidano in un gioco molto poetico: trovare il significato delle parole

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Questa sera, a The Couple - Una Vittoria per Due è tempo di festeggiare e divertirsi: è il compleanno di Brigitta e quale modo migliore se non con una torta e un gioco?

I concorrenti sono chiamati a trovare la definizione di parole poco conosciute, cercando di avvicinarsi il più possibile. Tutti contro tutti e dovranno votare la definizione che trovano più originale e scovare quella veritiera.

Brigitta, insieme ad Antonino e Pierangelo, apre le danze leggendo la prima parola: petricore. La platea è in silenzio, almeno il tempo di scrivere il significato nascosto della parola. Bigliettino dopo bigliettino le risate aumentano e, lasciando il dizionario chissà dove, l'hairstylist e la circense si divertono a scovare quella più arguta. È Jasmine a ottenere il numero maggiore di consensi.

Anacoluto manda in tilt le coppie, soltanto Benedicta conosce il significato di questa figura retorica. Tra allusioni e improbabili definizioni, il salone, tutto, si perde fra risate e bigliettini. Laura legge la prossima parola: vaticinio.

Le parole aumentano, ma non migliorano le definizioni: "Dovremmo uscire tutti stasera, avete le valigie pronte?" scherza Manila. Stefano legge ancora un'altra parola: granciporro. Nessuno, però, capisce che si tratta di un errore madornale!

La serata così passa, per un momento le risate hanno portato via il pensiero delle chiavi, della cassaforte e del milione, la notte arriva, ma domani la gara ricomincia. Cosa attende le squadre?