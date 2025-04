Laura Maddaloni e Giorgia Villa si confrontano sulle Nomination

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Le coppie sono tutte in tensione per le prossime Nomination di The Couple - Una vittoria per due e non passa giorno senza che i concorrenti parlino di strategie: chi dovrebbero giusto nominare?

A luci spente, ma con le idee abbastanza chiare, Giorgia e Laura si confrontano sulle possibili Nomination. Se si tratterà di indicare una sola coppia, per loro la scelta è semplice: Thais ed Elena. Ma il vero grattacapo arriverebbe con la possibilità di votarne due o tre. Lì, tutto si complicherebbe.

L'intenzione di Laura è quella di giocare in maniera tattica. "Seguirò sempre la strategia" dice convinta. Ciò non vuol dire che non darà peso alle sue personali regole morali, vuole comunque mantenersi dignitosa.

Non bisogna, però, votare alla cieca: mandare al televoto i più forti non ha senso, perché si rischierebbe di venire eliminate dal pubblico. L'idea migliore, e anche quella che corrisponde maggiormente alla sua concezione di fair play, è quella di nominare le coppie considerate deboli.

Giorgia è convinta che domani riceveranno parecchi voti, ha questo presentimento. Sospetta anche dei fratelli Mileto, che non le hanno nemmeno invitate a cena.

Laura mantiene il suo solito scetticismo: non si fida di nessuno e prende le parole degli altri con le pinze. In ogni caso, se dovessero finire in Nomination, non resta che confidare nella benevolenza del pubblico.

Tra presentimenti, esclusioni e strategie ancora in divenire, il clima sotto le coperte si fa sempre più tattico. Le sensazioni di Giorgia corrisponderanno a verità?