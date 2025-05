Incomprensioni tra Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dopo le Nomination, il clima tra le coppie si fa più teso. Tra Jasmine e Pierangelo che si consuma un confronto acceso. Lei si è sentita in difficoltà nel esprimere un voto ad Antonino e Andrea che, a livello personale, non avrebbe fatto. Pierangelo teme che da casa, in particolare Irma, possano pensare che loro due si siano avvicinati ai giovani papà solamente per strategia.

La ragazza, allora, ammette che avrebbe voluto dare un voto a Manila e Stefano e uno ad Antonino e Andrea, dal momento che passa più tempo con questi ultimi. La preferenza espressa, invece, la fa sentire poco coerente con sé stessa.

Laura prova a calmare le acque dicendo che, comunque, hanno messo in atto una strategia forte.

Jasmine, divisa tra il rispetto della dinamica di coppia e la fedeltà alle proprie convinzioni, si lascia travolgere dal senso di colpa per non essersi ascoltata fino in fondo. Si allontana per sbollire la tensione.

Nel giro di poco tempo, però, il malumore lascia spazio a una riconciliazione: Jasmine e Pierangelo si riavvicinano, cercando di fare pace con le emozioni e con il gioco. I due si abbracciano, Pierangelo ribadisce di non voler costringere la compagna a prendere delle decisioni che non sente sue. Jasmine specifica di essere arrabbiata con sé stessa e non con l'amico. Avrebbe dovuto seguire di più il suo istinto.

"Metti da parte i sentimenti. Tu sei troppo vera" dice il ragazzo alla sua compagna di squadra.

Chiarito il malinteso, i due tornano a essere più forti di prima. A The Couple - Una vittoria per due le scelte strategiche convivono con il desiderio di restare autentici, ma il confine tra coerenza e contraddizione è sempre più sottile.