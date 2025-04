Elena Barolo e Thais Wiggers ne sono convinte: "Si sono formati dei gruppi"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Le Nomination della seconda puntata hanno lasciato il segno e, come spesso accade nella Casa delle Coppie, non tutti riescono a nascondere delusione e amarezza. Tra riflessioni, dubbi e malumori, il clima si fa più teso, e c’è chi inizia a mettere in discussione le dinamiche di gruppo.

Raggiungendo Elena e Thais nella loro stanza, Pierangelo ammette il suo dispiacere nell’essere in Nomination con loro: “Mi dispiace, lo giuro”, rivelando che sarebbe più sereno se a uscire fossero lui e Jasmine piuttosto che le loro avversarie. Il truccatore ne è convinto: “Voi meritate di più” per via della loro esperienza in televisione.

Le ragazze cercano di fargli capire che non è così: in The Couple - Una Vittoria per Due, tutte le coppie sono sullo stesso piano, e il giudizio spetta solo al pubblico.

“Va bene così, siamo tutti entrati qui sapendo che fosse un gioco” commenta con filosofia Elena.

Una volta rimaste sole, le ragazze riflettono su quanto accaduto in puntata. Elena si chiede se le sue affermazioni su Laura possano aver influenzato alcune scelte. “Ci sono i gruppi” osserva Thais ad alta voce, trovando d’accordo anche Elena. “Non sembra, ma ci sono” poi ragionandoci conferma.

“Noi non abbiamo fatto gruppo” continua Thais. Secondo Elena, lei e la sua compagna hanno ricevuto molte Nomination.

“Sappiamo che c’è un gruppo che ci ha nominato” commenta delusa Thais. “A me rode parecchio, ma dobbiamo affrontarlo a testa alta" conclude poi determinata.

In un gioco dove le alleanze si formano e si disfano in un attimo, affrontare i colpi bassi con dignità diventa fondamentale. E anche se il dispiacere brucia, come ricorda Thais, l’unico modo per andare avanti è farlo a testa alta.