Manila Nazzaro e le sorelle Testa fra sintonie e affinità

Manila, Irma e Lucia si raccontano e scoprono di avere tanto in comune

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Tra le coppie di The Couple - Una vittoria per due c'è chi parla di nomination, chi inizia a fare strategia, c'è anche chi condivide storie e impressioni, forse puntando di più sulle relazioni. Dopo i primi giorni, i pareri cominciano a farsi più chiari o a modificarsi. Se le sorelle Testa hanno cambiato idea sulle sorelle Boccoli, Manila afferma di essere sempre stata sicura di avvertire una certa sintonia e simpatia verso le due pugili: "Di tutte le coppie che sono entrate, la coppia che di certo avrei amato, sapevo che eravate voi". Irma, invece, come capitato con Brigitta e Benedicta, aveva un pregiudizio anche su Manila e Antonino: "Ero convinta di avere già un'idea della vostra personalità".

Tutto è cambiato e, adesso, invece, sembrano essere una delle squadre avversarie a cui è maggiormente legata. Anche Lucia pensa lo stesso ed è felice di trovare una così forte affinità con l'ex Miss Italia. I pregiudizi volano via e inizia a uscire fuori la natura delle persone, apprezzata così com'è.

Chiacchiera dopo chiacchiera, Manila e Lucia scoprono di avere sempre più in comune. Le due donne si raccontano, riavvolgono il nastro dei ricordi, dall'infanzia alle storie personali. Come Manila ha cresciuto da sola i suoi figli, così Irma e Lucia sono state accudite dalla loro madre. Poi le due si confrontano sull'amore: due donne molto dirette e istintive e la pugile racconta della sua ultima storia: “Io sono impulsiva, non penso alle conseguenze” dice e ricorda il colpo di fulmine provato.

Tutti, nel gioco, sembrano avere un'idea delle sorelle Testa. Un'idea molto positiva, temute da un lato amate dall'altro. Si tratta anche questa di una strategia? Tenersi vicini i nemici? Il gioco delle coppie è astuto e occorre cumulare quante più chiavi per tentare di aprire la cassaforte che contiene il milione! Che i concorrenti stiano attuando un piano più improntato sui legami e meno sugli scontri? Lo scopriremo.