Antonino Spinalbese commenta l'ostilità di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

In cucina, rimasti in pochi, Laura esprime la convinzione che Antonino sia diventato centrale, anche senza esporsi troppo. Le sorelle Boccoli si mostrano scettiche: per loro, Antonino non ha compiuto gesti tali da giustificare tanta attenzione. Antonino, dal canto suo, fa notare come il solo fatto di restare in silenzio finisca per infastidire.

Laura continua a pensare che, nonostante la sua apparente passività, gran parte delle tensioni e degli attacchi si siano concentrati proprio su di lui. Benedicta osserva che questo atteggiamento discreto sembra generare un’irritazione crescente negli altri concorrenti, quasi come se il suo non esporsi mettesse in crisi gli equilibri.

Antonino esprime la sua perplessità sul tono eccessivo di certi attacchi e sulla necessità di esasperare i conflitti per ottenere visibilità. La sua critica è rivolta in particolare a Manila e Stefano che, a parer suo, hanno reagito in maniera esagerata quando il ragazzo ha definito l'ex Miss Italia noiosa.

Benedicta, pur simpatizzando con Manila e Stefano, manifesta un certo fastidio per quella che definisce l'esibizione della polemica. Antonino le dà ragione, ricordando come anche episodi minimi, come quello della pastiera, siano stati trasformati in argomenti di scontro.

Tutti sembrano, quindi, concordare: spesso, chi tace o osserva senza esporsi diventa comunque il fulcro attorno al quale ruotano le tensioni più forti.