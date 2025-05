Antonino Spinalbese e Manila Nazzaro: tra incomprensioni e giudizi

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dopo la scorsa puntata le tensioni create nelle prime settimane sembrano definitivamente esplose. La poca sintonia tra Antonino e Manila, nata dalla discussione sulla pastiera, e proseguita con le accuse ad Antonino di poca collaborazione e comunicazione in casa, non sembrano essersi esaurite nella scorsa puntata. Neanche l’intervento di Stefano è riuscito a rasserenare gli animi.

“Antonino conviene averlo vicino. Lui scappa dalle donne forti come me” spiega Manila che prosegue “io non faccio la morale a nessuno, chiedo solo rispetto”. Stefano ribadisce il pensiero espresso in settimana “avrei preferito affrontasse direttamente mia moglie” spiega il ballerino che anche in settimana ha affrontato il discorso con Antonino.

Antonino ascolta i compagni prima di intervenire “mi è stato chiesto di dare un giudizio” spiega ribadendo che non aveva intenzione di creare discussioni e polemiche. Il resto del gruppo si divide, schierandosi in parte con Antonino e Andrea in parte con Manila e Stefano.

La discussione prosegue ma i due concorrenti mantengono le proprie posizioni. Riusciranno a superare le incomprensioni e ad instaurare una convivenza serena?