Antonino Spinalbese commenta la stravaganza di Elena Barolo

Antonino apprezza l'esuberanza di Elena ma sa bene che questa qualità può non essere capita da tutti

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Durante un momento di confronto, Elena si apre senza filtri alle altre coppie e con straordinaria dolcezza racconta il suo percorso personale. Antonino la ascolta e, senza giudizio, sottolinea che la sua esuberanza non sempre viene compresa.

Successivamente, Elena approfondisce l'argomento con l'hair stylist. Rivendica con forza il suo essere singolare, diversa, disinteressata a rientrare in etichette o definizioni imposte dagli altri.

Antonino la apprezza proprio perché Elena è in grado di essere sempre sé stessa. La sua forma, se mai si dovesse definire, non è un quadrato perfetto, ma un esagono: più sfaccettato, più complesso. Ma non tutti, secondo lui, possono comprenderlo.

"Io ti adoro" le dice "Sei un'artista con la A maiuscola" aggiunge. Tuttavia, la donna non può pensare che in ogni contesto venga compresa. "Non pretendo di essere capita" risponde con tranquillità Elena.

Antonino si ritrova nell'atteggiamento dell'amica, come lei, alle volte, si sentiva di essere sbagliato. Ma, a pensarci bene, forse si trovava solamente in dei posti non adatti alla sua personalità.

Avendo sentito il discorso, Benedicta incoraggia Elena: la sua autenticità è talmente pulita che non dovrebbe preoccuparsi se viene colta oppure no.

Nel racconto di Elena emerge una verità ancora più profonda: da bambina era spensierata, vivace, un po’ dispotica persino, ma la vita l’ha trasformata. Oggi si rifugia ancora in quel mondo naïf, colorato e istintivo che per lei è anche salvifico. E proprio grazie ai suoi dubbi, alla sua fame di conoscenza e autenticità, continua a crescere.

E ora, forse più di prima, Elena sa che essere sé stessi è il regalo più grande che ci si possa fare.