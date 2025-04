Andrea Tabanelli si racconta ai fratelli Mileto: dal calcio alla consolle

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Alla fine della prima adrenalinica puntata di The Couple, le coppie in gara iniziano a conoscersi meglio. Danilo, incuriosito dal mestiere di Andrea, gli chiede: “Com’è la vita da DJ?”.

Andrea racconta con entusiasmo la sua esperienza, spiegando che ha iniziato da poco e quasi per gioco: “Poi ho voluto approfondire, perché mi piaceva mettere la musica, avere la gente davanti, mettere un bel pezzo e caricare il pubblico”. Per lui non è solo un lavoro, ma un’esperienza intensa, fatta di emozioni forti. Già pensa con un po’ di malinconia al giorno in cui dovrà smettere: “È difficile ritrovare quelle emozioni. Niente di diverso ti può riempire così”.

Un tempo calciatore, Andrea ha messo da parte quella vita per aprire un nuovo capitolo, alla ricerca di stimoli diversi e nuovi obiettivi. Lui e Fabrizio concordano: la carriera da calciatore dà tanto, ma toglie anche molto.

Alla conversazione, poi, si unisce anche Stefano. Andrea spiega il motivo per cui ha smesso di giocare a calcio: tutto parte da un brutto infortunio al piede che lo ha obbligato a fermarsi per tanto tempo, circa tre anni e mezzo. Ha dovuto affrontare diverse operazioni per poi decidere appunto di smettere e trovare altro che potesse donargli una nuova linfa vitale.

Stefano racconta che anche lui ha vissuto una situazione simile nella danza: ha vinto l’ultimo mondiale per poi decidere di smettere.

La coppia dei fratelli sembra provare una certa simpatia per Andrea e Stefano: tra di loro nascerà un’amicizia, o addirittura un’alleanza strategica per il gioco?