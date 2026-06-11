Nel caso della bimba morta a Bordighera compare un video in cui la piccola Beatrice sarebbe stata costretta a fumare marijuana. A Morning News interviene Marco Puppo, criminologo e consulente tecnico della difesa di Emanuel Iannuzzi, il compagno della madre della bambina, attualmente recluso a Genova con l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti continuati aggravati.

Sulle immagini del filmato, Puppo spiega: "Nel frame ci sono praticamente tutti e due gli indagati e c'è un accendino. Non ci è stato ancora fornito tutto il video completo, quindi abbiamo solamente dei fotogrammi dove c'è questo accendino, ma non è ben chiaro chi lo ha in mano".

Il criminologo descrive anche la dinamica del video: "L'inquadratura è fatta da un soggetto esterno, non è un video selfie, per intenderci. Ritrae un momento in cui erano sia presenti Iannuzzi che Aiuello all'interno dell'abitazione con la piccola Beatrice". Quanto all'origine del file, Puppo aggiunge: "Il video è stato girato da uno dei due telefoni in uso a Manuela Aiuello e mai divulgato a terzi, quindi mai trasmesso".