La puntata della serie nuova turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 18 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La prima puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Orhan e Sengul discutono durante una cena, la donna, infatti, non vuole continuare ad ospitare i nipoti, mentre Orhan li difende.

Kadir, per non aggravare la situazione, decide di andarsene insieme ai fratelli, ma non avendo un posto in cui andare, chiede allo zio di poter restare nel pollaio. Nel frattempo, trova lavoro come lavapiatti in un ristorante.

Sengul ha scoperto che Veli lavorava senza assicurazione, si reca da Akif con Emel e Asiye e, facendo leva sulla compassione, cerca di ottenere un aiuto economico. Asiye, però si rifiuta di accettare quei soldi. Infine, Akif riceve da un mittente anonimo una chiavetta USB con il video della lite tra lui e Veli.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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