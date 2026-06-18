La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 19 giugno dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif vuole riconquistare Suzan. Nel frattempo, Omer e Ogulcan noleggiano un'auto vistosa e quest'ultimo prova a impressionare Harika, ma viene umiliato.
In discoteca Ogulcan suscita la gelosia di Doruk, che lo colpisce, scatenando una rissa. Ferito nell'orgoglio, Ogulcan danneggia l'auto di Doruk, provocando un inseguimento fino a casa dei fratelli Eren. Durante lo scontro emerge che Akif aveva dato denaro a Sengül.
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