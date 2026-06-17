La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 17 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Dopo la perdita di Hatice e Veli, i familiari si confrontano sul destino dei quattro fratelli rimasti orfani. Nihal propone di portare Emel in Germania ,ma Kadir si oppone con decisione e promette di prendersi cura di tutta la famiglia.
La situazione peggiora quando Ihsan li sfratta per gli affitti arretrati, costringendoli a lasciare la loro casa. Orhan decide allora di accoglierli, Kadir fatica a trovare lavoro e Asiye viene obbligata a contribuire alle spese domestiche.
Le tensioni culminano infine in un duro scontro tra Orhan e Sengül.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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