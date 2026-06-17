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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV17 giugno 2026

Tutto per la mia famiglia, la puntata del 17 giugno in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia, andata in onda il 17 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 17 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia, la trama della puntata del 17 giugno

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Dopo la perdita di Hatice e Veli, i familiari si confrontano sul destino dei quattro fratelli rimasti orfani. Nihal propone di portare Emel in Germania ,ma Kadir si oppone con decisione e promette di prendersi cura di tutta la famiglia.

La situazione peggiora quando Ihsan li sfratta per gli affitti arretrati, costringendoli a lasciare la loro casa. Orhan decide allora di accoglierli, Kadir fatica a trovare lavoro e Asiye viene obbligata a contribuire alle spese domestiche.

Le tensioni culminano infine in un duro scontro tra Orhan e Sengül.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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